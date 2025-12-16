Inter Parfums Aktie

WKN: 883617 / ISIN: US4583341098

Lukrative Inter Parfums-Investition? 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inter Parfums von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Inter Parfums-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Inter Parfums-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 136,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,343 Inter Parfums-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 610,76 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 15.12.2025 auf 83,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38,92 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Inter Parfums betrug jüngst 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Inter Parfums Inc. 85,23

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
