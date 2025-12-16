NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inter Parfums von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die Inter Parfums-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 136,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,343 Inter Parfums-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 610,76 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 15.12.2025 auf 83,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38,92 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Inter Parfums betrug jüngst 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at