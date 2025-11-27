inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Lohnende inTest-Anlage?
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in inTest von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das inTest-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse AMEX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 10,91 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,166 inTest-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2025 69,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,25 Prozent.
Der Börsenwert von inTest belief sich zuletzt auf 96,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
