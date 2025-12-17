NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Intuit-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Intuit-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intuit-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 384,98 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,975 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuit-Papiers auf 669,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 386,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73,87 Prozent.

Am Markt war Intuit jüngst 182,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at