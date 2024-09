NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Tencor-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die KLA-Tencor-Anteile bei 494,16 USD. Bei einem KLA-Tencor-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,024 KLA-Tencor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 443,78 USD, da sich der Wert eines KLA-Tencor-Papiers am 10.09.2024 auf 713,46 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 443,78 USD, was einer positiven Performance von 44,38 Prozent entspricht.

KLA-Tencor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 95,12 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at