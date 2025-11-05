KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|KLA-Tencor-Anlage im Blick
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KLA-Tencor von vor einem Jahr verdient
Am 05.11.2024 wurden KLA-Tencor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die KLA-Tencor-Anteile bei 670,33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die KLA-Tencor-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,149 KLA-Tencor-Aktien. Die gehaltenen KLA-Tencor-Papiere wären am 04.11.2025 178,05 USD wert, da der Schlussstand 1 193,49 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,05 Prozent vermehrt.
KLA-Tencor wurde am Markt mit 160,07 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA-Tencor Corp.mehr Nachrichten
|
20:04
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18:02
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
16:05
|NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KLA-Tencor von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: KLA-Tencor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)