NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KLA-Tencor von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen KLA-Tencor-Einstiegs gewesen.

Am 05.11.2024 wurden KLA-Tencor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die KLA-Tencor-Anteile bei 670,33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die KLA-Tencor-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,149 KLA-Tencor-Aktien. Die gehaltenen KLA-Tencor-Papiere wären am 04.11.2025 178,05 USD wert, da der Schlussstand 1 193,49 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,05 Prozent vermehrt.

KLA-Tencor wurde am Markt mit 160,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at