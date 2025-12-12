Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Landstar System-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.12.2015 wurde das Landstar System-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Landstar System-Anteile letztlich bei 57,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,544 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Landstar System-Papiers auf 148,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 608,42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 160,84 Prozent vermehrt.
Landstar System erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
