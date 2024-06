NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lincoln Electric-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Lincoln Electric-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 180,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,553 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.06.2024 105,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 189,98 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 5,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 10,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at