NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Methode Electronics-Investment gewesen.

Die Methode Electronics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Methode Electronics-Papier an diesem Tag bei 12,74 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 784,929 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 588,70 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Papiers am 10.12.2025 auf 7,12 USD belief. Damit wäre die Investition 44,11 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich zuletzt auf 242,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at