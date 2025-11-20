NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Microchip Technology eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.11.2015 wurde die Microchip Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Microchip Technology-Papiers betrug an diesem Tag 23,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microchip Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 4,221 Microchip Technology-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 50,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 214,44 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 114,44 Prozent.

Microchip Technology wurde am Markt mit 27,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at