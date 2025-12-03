Myriad Genetics Aktie

Frühes Investment 03.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Myriad Genetics-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Myriad Genetics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,778 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.12.2025 335,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,02 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 66,46 Prozent gleich.

Am Markt war Myriad Genetics jüngst 659,28 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

