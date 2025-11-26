Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Myriad Genetics-Performance im Blick 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Myriad Genetics-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Myriad Genetics-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Myriad Genetics-Papier bei 16,17 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,184 Myriad Genetics-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie auf 7,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,92 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51,08 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics bezifferte sich zuletzt auf 720,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.mehr Nachrichten