Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Myriad Genetics-Performance im Blick
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Myriad Genetics-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Myriad Genetics-Papier bei 16,17 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,184 Myriad Genetics-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie auf 7,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,92 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51,08 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics bezifferte sich zuletzt auf 720,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
