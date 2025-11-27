NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Neogen eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Neogen-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 37,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 267,130 Neogen-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 613,46 USD, da sich der Wert eines Neogen-Papiers am 26.11.2025 auf 6,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,87 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Neogen zuletzt 1,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at