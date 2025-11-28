NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 33,29 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,004 NetScout Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 80,29 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Anteils am 26.11.2025 auf 26,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,71 Prozent.

Am Markt war NetScout Systems jüngst 1,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at