NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen NetScout Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NetScout Systems-Papier statt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,60 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 442,478 NetScout Systems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 269,91 USD, da sich der Wert einer NetScout Systems-Aktie am 20.11.2025 auf 25,47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,70 Prozent angewachsen.

NetScout Systems wurde am Markt mit 1,85 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at