Nice Systems Aktie

Nice Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

Frühe Investition 25.11.2025 10:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Nice Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nice Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 233,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nice Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,275 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2025 450,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,40 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 54,94 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

