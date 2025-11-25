Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Frühe Investition
|
25.11.2025 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nice Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 233,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nice Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,275 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2025 450,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,40 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 54,94 Prozent verkleinert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)mehr Nachrichten
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
18.11.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nice Systems von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück (finanzen.at)