Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Profitables Nice Systems-Investment?
|
18.11.2025 10:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nice Systems von vor 3 Jahren bedeutet
Am 18.11.2022 wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nice Systems-Aktie an diesem Tag 197,34 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,507 Nice Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 120,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,24 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 38,76 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
