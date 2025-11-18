Nice Systems Aktie

Nice Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

Profitables Nice Systems-Investment? 18.11.2025 10:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nice Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Nice Systems-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 18.11.2022 wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nice Systems-Aktie an diesem Tag 197,34 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,507 Nice Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 120,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,24 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 38,76 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)mehr Nachrichten

Analysen zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 99,00 -13,91% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)

