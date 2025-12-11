NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor 3 Jahren abgeworfen

NOVA Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem NOVA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84,86 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NOVA-Aktie investiert, befänden sich nun 11,784 NOVA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen NOVA-Papiere wären am 10.12.2025 3 945,68 USD wert, da der Schlussstand 334,83 USD betrug. Mit einer Performance von +294,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war NOVA zuletzt 10,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
