NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen OSI Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem OSI Systems-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 96,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das OSI Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,378 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der OSI Systems-Aktie auf 137,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 430,16 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 430,16 USD entspricht einer Performance von +43,02 Prozent.

Zuletzt ergab sich für OSI Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 2,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at