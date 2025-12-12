NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in OSI Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.12.2022 wurde das OSI Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 117,994 OSI Systems-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 265,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 368,73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 213,69 Prozent angewachsen.

Alle OSI Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at