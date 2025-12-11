Patterson-UTI Energy Aktie

Patterson-UTI Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

Frühe Investition 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Patterson-UTI Energy-Aktien verlieren können.

Die Patterson-UTI Energy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,80 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investierten, hätten nun 67,568 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 436,49 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 10.12.2025 auf 6,46 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 56,35 Prozent.

Jüngst verzeichnete Patterson-UTI Energy eine Marktkapitalisierung von 2,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

