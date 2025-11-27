Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Lukrative Patterson-UTI Energy-Investition?
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Patterson-UTI Energy-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Patterson-UTI Energy-Anteile letztlich bei 17,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 568,828 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 230,94 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 26.11.2025 auf 5,68 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,69 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Patterson-UTI Energy einen Börsenwert von 2,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!