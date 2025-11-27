NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Patterson-UTI Energy-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Patterson-UTI Energy-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Patterson-UTI Energy-Anteile letztlich bei 17,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 568,828 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 230,94 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 26.11.2025 auf 5,68 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,69 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Patterson-UTI Energy einen Börsenwert von 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at