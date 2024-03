NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen PC Connection-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PC Connection-Anteilen statt. Der Schlusskurs des PC Connection-Papiers betrug an diesem Tag 46,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,142 PC Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PC Connection-Papiers auf 65,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,21 USD wert. Damit wäre die Investition um 41,21 Prozent gestiegen.

Alle PC Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at