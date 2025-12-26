PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Performance unter der Lupe
|
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein PC Connection-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades PC Connection-Anteilen via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,47 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,419 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 59,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,50 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,50 Prozent verringert.
Der Börsenwert von PC Connection belief sich jüngst auf 1,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PC Connection Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu PC Connection Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PC Connection Inc.
|49,60
|-1,78%