PC Connection Aktie

PC Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 26.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein PC Connection-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in PC Connection-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PC Connection-Anteilen via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,47 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,419 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 59,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,50 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,50 Prozent verringert.

Der Börsenwert von PC Connection belief sich jüngst auf 1,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PC Connection Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu PC Connection Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PC Connection Inc. 49,60 -1,78% PC Connection Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen