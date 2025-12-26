NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein PC Connection-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in PC Connection-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PC Connection-Anteilen via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,47 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,419 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 59,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,50 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,50 Prozent verringert.

Der Börsenwert von PC Connection belief sich jüngst auf 1,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at