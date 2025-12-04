NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pegasystems von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pegasystems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Pegasystems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Pegasystems-Anteile bei 18,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54,083 Pegasystems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.12.2025 2 959,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 195,94 Prozent vermehrt.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at