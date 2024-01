NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie statt. Der Schlusskurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 279,61 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 35,764 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Regeneron Pharmaceuticals-Aktien wären am 23.01.2024 34 139,69 USD wert, da der Schlussstand 954,58 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 34 139,69 USD entspricht einer Performance von +241,40 Prozent.

Regeneron Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at