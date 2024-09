NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Regeneron Pharmaceuticals-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 651,88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,153 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2024 175,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 146,75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,91 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Regeneron Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 127,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at