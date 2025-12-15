Roivant Sciences Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Roivant Sciences-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Roivant Sciences-Anteile letztlich bei 11,84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Roivant Sciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,446 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 186,66 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Papiers am 12.12.2025 auf 22,10 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 86,66 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Roivant Sciences belief sich zuletzt auf 15,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
