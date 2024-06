NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Silgan-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Silgan-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Silgan-Anteile an diesem Tag 47,00 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,277 Silgan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Silgan-Papiere wären am 13.06.2024 944,47 USD wert, da der Schlussstand 44,39 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -5,55 Prozent.

Der Silgan-Wert an der Börse wurde auf 4,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at