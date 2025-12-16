Steel Dynamics Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Steel Dynamics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 121,71 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,822 Steel Dynamics-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 15.12.2025 138,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 168,95 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,81 Prozent zugenommen.
Steel Dynamics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
