NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Timberland Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Timberland Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Timberland Bancorp-Aktie 11,97 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 83,542 Timberland Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.12.2025 3 120,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,35 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 3 120,30 USD, was einer positiven Performance von 212,03 Prozent entspricht.

Timberland Bancorp war somit zuletzt am Markt 292,14 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

