NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ultralife Batteries-Papier an diesem Tag 6,69 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,948 Ultralife Batteries-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 03.12.2025 84,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,65 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,55 Prozent.
Ultralife Batteries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
