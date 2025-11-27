NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ultralife Batteries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ultralife Batteries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Ultralife Batteries-Anteile letztlich bei 4,35 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Ultralife Batteries-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 298,851 Ultralife Batteries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ultralife Batteries-Papiers auf 5,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 333,33 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 13 333,33 USD, was einer positiven Performance von 33,33 Prozent entspricht.

Insgesamt war Ultralife Batteries zuletzt 97,77 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at