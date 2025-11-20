Ultralife Batteries Aktie

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

Ultralife Batteries-Investment im Blick 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultralife Batteries-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Ultralife Batteries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.11.2024 wurde die Ultralife Batteries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ultralife Batteries-Anteile bei 7,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ultralife Batteries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 139,276 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2025 auf 5,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 704,74 USD wert. Das entspricht einem Minus von 29,53 Prozent.

Der Ultralife Batteries-Wert an der Börse wurde auf 84,19 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

