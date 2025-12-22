NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UMB Financial von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren UMB Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das UMB Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 114,61 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 87,252 UMB Financial-Papiere. Die gehaltenen UMB Financial-Anteile wären am 19.12.2025 10 378,68 USD wert, da der Schlussstand 118,95 USD betrug. Mit einer Performance von +3,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war UMB Financial zuletzt 9,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at