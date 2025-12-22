NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UMB Financial von vor einem Jahr verdient

UMB Financial Aktie
Vor 1 Jahr wurde das UMB Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 114,61 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 87,252 UMB Financial-Papiere. Die gehaltenen UMB Financial-Anteile wären am 19.12.2025 10 378,68 USD wert, da der Schlussstand 118,95 USD betrug. Mit einer Performance von +3,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war UMB Financial zuletzt 9,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
