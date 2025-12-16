United Bankshares Aktie

United Bankshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923128 / ISIN: US9099071071

Profitabler United Bankshares-Einstieg? 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Bankshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem United Bankshares-Papier statt. Zum Handelsende stand die United Bankshares-Aktie an diesem Tag bei 38,36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 260,688 United Bankshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 338,89 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 15.12.2025 auf 39,66 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,39 Prozent vermehrt.

United Bankshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

United Bankshares Inc. 33,40 0,60% United Bankshares Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

