NASDAQ Composite Index-Titel United Bankshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Bankshares von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in United Bankshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades United Bankshares-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 41,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die United Bankshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,184 United Bankshares-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.12.2025 918,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 8,10 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von United Bankshares belief sich zuletzt auf 5,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at