Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Langfristige Anlage
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren verloren
Das Upbound Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Upbound Group-Papier bei 22,34 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,763 Upbound Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 18,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,37 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 817,37 USD entspricht einer negativen Performance von 18,26 Prozent.
Upbound Group war somit zuletzt am Markt 1,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Start (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)