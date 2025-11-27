NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Upbound Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Upbound Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Upbound Group-Papier bei 22,34 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,763 Upbound Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 18,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,37 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 817,37 USD entspricht einer negativen Performance von 18,26 Prozent.

Upbound Group war somit zuletzt am Markt 1,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at