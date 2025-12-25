NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Upbound Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Upbound Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 22,64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie investierten, hätten nun 441,696 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Upbound Group-Papiere wären am 24.12.2025 7 800,35 USD wert, da der Schlussstand 17,66 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 800,35 USD entspricht einer negativen Performance von 22,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Upbound Group belief sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at