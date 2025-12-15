Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Lukrative Volvo (A)-Anlage?
|
15.12.2025 10:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.12.2020 wurde die Volvo (A)-Aktie via Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete die Volvo (A)-Aktie bei 196,40 SEK. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 50,916 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 122,20 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 12.12.2025 auf 297,00 SEK belief. Das entspricht einem Plus von 51,22 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Volvo (A) eine Börsenbewertung in Höhe von 605,68 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (A)mehr Nachrichten
Analysen zu Volvo AB (A)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (A)
|27,26
|-0,22%