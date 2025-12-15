Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

Lukrative Volvo (A)-Anlage? 15.12.2025 10:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 15.12.2020 wurde die Volvo (A)-Aktie via Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete die Volvo (A)-Aktie bei 196,40 SEK. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 50,916 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 122,20 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 12.12.2025 auf 297,00 SEK belief. Das entspricht einem Plus von 51,22 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Volvo (A) eine Börsenbewertung in Höhe von 605,68 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Volvo AB (A)mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo AB (A)mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (A) 27,26 -0,22% Volvo AB (A)

