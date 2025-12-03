Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Werner Enterprises-Performance
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Werner Enterprises-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,84 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 251,004 Werner Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.12.2025 6 822,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,18 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,78 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Werner Enterprises jüngst 1,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Werner Enterprises Inc.
|24,60
|6,03%
