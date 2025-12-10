World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Langfristige Anlage
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem World Acceptance-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,73 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 26,504 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 141,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 753,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 275,38 Prozent vermehrt.
World Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 693,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
