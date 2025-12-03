World Acceptance Aktie

World Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 892493 / ISIN: US9814191048

Profitables World Acceptance-Investment? 03.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine World Acceptance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in World Acceptance eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 117,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das World Acceptance-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,853 World Acceptance-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 155,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,94 USD wert. Das entspricht einem Plus von 32,94 Prozent.

Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 780,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

World Acceptance Corp. 136,00 0,74% World Acceptance Corp.

