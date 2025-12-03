NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine World Acceptance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in World Acceptance eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 117,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das World Acceptance-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,853 World Acceptance-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 155,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,94 USD wert. Das entspricht einem Plus von 32,94 Prozent.

Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 780,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at