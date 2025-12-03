World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Profitables World Acceptance-Investment?
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine World Acceptance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 117,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das World Acceptance-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,853 World Acceptance-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 155,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,94 USD wert. Das entspricht einem Plus von 32,94 Prozent.
Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 780,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu World Acceptance Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu World Acceptance Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|World Acceptance Corp.
|136,00
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.