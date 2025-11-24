AAON Aktie

Profitable AAON-Investition? 24.11.2025 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AAON-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren AAON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der AAON-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,43 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 19,072 AAON-Aktien. Die gehaltenen AAON-Papiere wären am 21.11.2025 1 745,45 USD wert, da der Schlussstand 91,52 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 74,55 Prozent.

AAON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

