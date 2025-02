NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Resource Partners LP-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Alliance Resource Partners LP-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Aktie betrug an diesem Tag 18,98 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 526,870 Alliance Resource Partners LP-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.02.2025 14 146,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +41,46 Prozent.

Alle Alliance Resource Partners LP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at