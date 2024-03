NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Alliance Resource Partners LP eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Alliance Resource Partners LP-Anteile an diesem Tag 20,51 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48,757 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 934,67 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,53 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Alliance Resource Partners LP zuletzt 2,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at