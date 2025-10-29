Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

Profitable Alphabet A (ex Google)-Investition? 29.10.2025 16:04:56

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 169,68 USD. Bei einem Alphabet A (ex Google)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,589 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 157,63 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 28.10.2025 auf 267,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,63 Prozent.

Alphabet A (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,24 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

