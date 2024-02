NASDAQ Composite Index-Wert American Woodmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Woodmark von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in American Woodmark-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die American Woodmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Woodmark-Papier an diesem Tag 32,02 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Woodmark-Aktie investiert, befänden sich nun 31,230 American Woodmark-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 892,25 USD, da sich der Wert einer American Woodmark-Aktie am 16.02.2024 auf 92,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +189,23 Prozent.

Insgesamt war American Woodmark zuletzt 1,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at