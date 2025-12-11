America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Rentable Americas Car-Mart-Investition?
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: Wäre eine Americas Car-Mart-Anlage von vor 10 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 10 Jahren wurde die Americas Car-Mart-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Americas Car-Mart-Anteile an diesem Tag bei 26,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 376,081 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 094,02 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 10.12.2025 auf 26,84 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,94 Prozent.
Insgesamt war Americas Car-Mart zuletzt 228,64 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu America's Car-Mart Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|25,35
|-5,55%