NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: Wäre eine Americas Car-Mart-Anlage von vor 10 Jahren rentabel gewesen?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Americas Car-Mart-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Americas Car-Mart-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Americas Car-Mart-Anteile an diesem Tag bei 26,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 376,081 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 094,02 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 10.12.2025 auf 26,84 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,94 Prozent.

Insgesamt war Americas Car-Mart zuletzt 228,64 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at