Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Lohnendes Amkor Technology-Investment?
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Amkor Technology-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,80 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hat, hat nun 6,757 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 274,26 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Anteils am 26.12.2025 auf 40,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +174,26 Prozent.
Amkor Technology wurde am Markt mit 10,04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
