NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Amkor Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Amkor Technology-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,80 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hat, hat nun 6,757 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 274,26 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Anteils am 26.12.2025 auf 40,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +174,26 Prozent.

Amkor Technology wurde am Markt mit 10,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at