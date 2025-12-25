NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amtech Systems-Investment verdienen können.

Am 25.12.2022 wurden Amtech Systems-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,85 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 273,885 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 15 898,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,48 USD belief. Damit wäre die Investition 58,98 Prozent mehr wert.

Amtech Systems war somit zuletzt am Markt 184,43 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at