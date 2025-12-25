Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Performance
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren verdient
Am 25.12.2022 wurden Amtech Systems-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,85 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 273,885 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 15 898,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,48 USD belief. Damit wäre die Investition 58,98 Prozent mehr wert.
Amtech Systems war somit zuletzt am Markt 184,43 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amtech Systems Inc.mehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.12.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
24.12.25